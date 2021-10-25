الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها مقابل الدولار

أنقرة-سانا

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم حيث وصل سعر الدولار إلى 85ر9 ليرات.

وذكرت رويترز أن الليرة سجلت في أحدث تعاملات 7150ر9 وكانت في نطاق بين 7225ر9 و 7600ر9.

وأكد فاتح يشلي الخبير الاقتصادي والسياسي التركي أمس أن استمرار تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يرفع من معدل مخاطر الاستثمار لعدة أسباب منها افتعال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أزمة دبلوماسية بطرد سفراء عشر دول.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.