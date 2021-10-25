ريال بيتيس يفوز على رايو فايكانو في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق ريال بيتيس على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا.

سجل أهداف ريال بيتيس كلاً من أليكس مورينو وخوانمي وويليان خوسيه في الدقائق 22 و 24 و 75 فيما سجل لرايو فايكانو كل من راندي نتيكا وألفارو غارسيا ريفيرا في الدقيقتين 46 و 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند النقطة 16 في المركز السابع من عمر المسابقة.