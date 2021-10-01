كوريا الديمقراطية تجري تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للطائرات

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ جديد مضاد للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية أن التجربة التي أجرتها أكاديمية علوم الدفاع أمس تهدف إلى تأكيد فاعلية قاذف الصاروخ والرادار وعربة القيادة والأداء القتالي للصاروخ.

وأشارت الأكاديمية إلى أن التجربة “إجمالاً” لها أهمية عملية كبيرة في دراسة وتطوير أنظمة الصواريخ المستقبلية المضادة للطائرات وقالت إنه تم التحقق خلال التجربة من الأداء “المثير للإعجاب” للنوع الجديد من الصواريخ المضادة للطائرات والذي أظهر زيادة كبيرة في الاستجابة السريعة ودقة التوجيه لنظام التحكم في الصواريخ ومسافة إسقاط الأهداف الجوية مع إدخال تقنيات رئيسية جديدة مثل تقنية التحكم في الدفة المزدوجة ومحرك الطيران ذي الدفع المزدوج.

وكانت كوريا الديمقراطية اختبرت في الـ 28 من الشهر الماضي بنجاح صاروخاً جديداً يفوق سرعة الصوت.