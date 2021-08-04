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عــاجــل قناة المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء قذائف الاحتلال الإسرائيلي في محيط راشيا الفخار جنوب لبنان ومناشدات من الأهالي للمساعدة في إطفائها

قناة المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء قذائف الاحتلال الإسرائيلي في محيط راشيا الفخار جنوب لبنان ومناشدات من الأهالي للمساعدة في إطفائها

2021-08-04

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