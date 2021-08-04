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عــاجــل قناة المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء قذائف الاحتلال الإسرائيلي في محيط راشيا الفخار جنوب لبنان ومناشدات من الأهالي للمساعدة في إطفائها

إطلاق تطبيق الموبايل والكتاب التفاعلي والعدد الأول من المجلة ماهر شمس الدين

2021-08-04

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قناة المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء قذائف الاحتلال الإسرائيلي في محيط راشيا الفخار جنوب لبنان ومناشدات من الأهالي للمساعدة في إطفائها

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