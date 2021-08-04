إطلاق تطبيق الموبايل والكتاب التفاعلي والعدد الأول من المجلة ماهر شمس الدين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ ورضائي يشددان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران
2021-08-04
شلاباتا: الجيش السوري يخوض معركة السيادة والكرامة الوطنية في مواجهة الإرهاب
2021-08-04
صحفية تشيكية تنتقد صمت الدول الغربية عن الممارسات الإجرامية لنظام أردوغان في سورية وليبيا
2021-08-04
ممثلاً الرئيس الأسد… صباغ يصل طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
2021-08-03
السفير الفنزويلي: مستعدون للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية
2021-08-03
بمشاركة سانا… اجتماع افتراضي للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط
2021-08-03
إقبال شعبي واسع على معرض (صنع في سورية) في بغداد
2021-08-03
محليات
السورية للتجارة تطرح كميات إضافية من المياه المعدنية في صالاتها
2021-08-04
أهالي الدريج بريف دمشق يتوسعون بمشاريع المداجن ويؤمنون أكثر من 500 ألف بيضة يومياً للسوق المحلية
2021-08-04
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: ارتفاع مؤشر انتشار الحرائق اعتباراً من اليوم وحتى السبت القادم
2021-08-04
إخماد حريق اندلع بمحيط بلدتي تنورين وعش الشوحة بريف حمص
2021-08-04
الأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحرارة إلى انخفاض غداً
2021-08-04
وفاة طفل غرقاً في ساقية للري بحمص
2021-08-03
مؤسسة مياه الشرب بالسويداء: إعادة 3 آبار للخدمة في مناطق مختلفة بالمحافظة
2021-08-03
رياضة
برونزية لسورية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
2021-08-04
تشرين يواصل تدريباته تحضيراً للدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب
2021-08-04
مواجهة حاسمة بين حطين والاتحاد للتأهل لنصف نهائي دورة تشرين الكروية
2021-08-04
أهم أحداث اليوم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
2021-08-04
محطات وصفحات من تاريخ الرياضة في شهبا.. كتاب يوثق الرياضة المدرسية والأهلية
2021-08-04
القبضات الفولاذية تعسكر في اللاذقية استعداداً لبطولة آسيا للملاكمة
2021-08-04
منتخبات اللاذقية للقوس والسهم تتابع استعداداتها لبطولات الجمهورية
2021-08-04
اقتصاد
أكثر من 12 ألف دعوى رابحة في قضايا الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي
2021-08-04
مزارعو حمص يبدؤون قطاف اللوز… وانخفاض تقديرات الإنتاج نتيجة الصقيع
2021-08-04
فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المستوردة بدرعا
2021-08-04
غرفة زراعة السويداء تمنح شهادات منشأ لتصدير نحو 60 طناً من الخوخ إلى مصر
2021-08-04
رغم ظروف الحصار… الشركة السورية للغاز مستمرة بتنفيذ مشاريعها بالاعتماد على الكوادر والخبرات الوطنية
2021-08-04
انخفاض أسعار الخام الأمريكي
2021-08-04
إكثار السويداء.. بدء الاكتتاب على بذار البطاطا المستوردة
2021-08-04
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Rem
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