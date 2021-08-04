موسكو: تجربة سان مارينو تشكل اعترافاً أوروبياً بفعالية لقاح (سبوتنيك في)

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات التطعيم بلقاح “سبوتنيك في” الروسي في جمهورية سان مارينو “يؤكد فعاليته”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها: “مثال سان مارينو أثبت للاتحاد الأوروبي برمته أن اللقاح الروسي فعال إذا تعاملنا مع هذا الموضوع من منطلقات بعيدة عن أي تسييس”.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تصدير اللقاح الروسي إلى الخارج أعلن اليوم أن مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز أكد اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة التطعيم ضد كورونا الصادرة عن سان مارينو التي سجلت صفر إصابات بالفيروس بعد تطعيم جميع مواطنيها باللقاح الروسي مشيراً إلى أن الشهادة المذكورة باتت من الآن فصاعداً صالحة للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شينغن.

ووافقت 69 دولة على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها وبدأت عمليات التطعيم بـ “سبوتنيك في” في أكثر من 50 دولة حيث يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج.