السلطات القبرصية تعلن السيطرة بشكل كامل على حريق الغابات

نيقوسيا-سانا

أعلنت السلطات القبرصية اليوم أنه تمت السيطرة بشكل كامل على أسوأ حريق غابات تشهده الجزيرة منذ عقود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة الغابات في قبرص قولها في بيان إنه “تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق الضخم الذي اندلع أمس الأول” مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء لا يزالون منتشرين بكثافة في محيط بلدة أراكاباس للتعامل مع أي حرائق إضافية محتملة.

وكان الحريق وهو الأسوأ منذ عام 1960 أسفر عن مصرع أربعة مصريين ودمر 50 منزلاً وخطوط الطاقة وأدى إلى إخلاء عشر قرى كما أتلف محاصيل زراعية في منطقة تبلغ مساحتها نحو 55 كم مربعاً.