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الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

2021-07-05

القدس المحتلة-سانا

جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كوهان فون برغسدورف في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وكذلك عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء عليها” مضيفاً إنه “على السلطات الإسرائيلية أن توقفها فوراً”.

ولفت إلى أهمية إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية تنهي الاحتلال وتلبي تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967.

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