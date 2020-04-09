رئيس الكاف: لا نستطيع تعديل موعد أمم أفريقيا 2021

القاهرة- سانا

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد أحمد أنه لا توجد إمكانية لتعديل موعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 المقررة ما بين شهري كانون الثاني وشباط المقبلين في الكاميرون.

وقال رئيس الكاف:”نأمل أن نستغل ما تبقى من تواريخ لإنهاء التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا .. لا أرى حاليا مجالا للحديث عن تعديل تاريخ إقامتها في الكاميرون”.

وأضاف أحمد: “كرة القدم متوقفة على مستوى العالم على غرار نشاطات أخرى .. نتطلع لزوال فيروس كورونا أو التحكم والسيطرة عليه وبعدها ننظر في التواريخ المتاحة لدينا كي نتدارك فترات التوقف الحالية”.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي أنه “لدينا تواريخ الفيفا التي تسمح بإنهاء كل شيء في موعده ولو بتأجيل بعض جولات تصفيات كأس العالم بعد أن يتفهم الفيفا الموقف بطبيعة الحال”.

وتابع:”أعيد التأكيد على أن البعد الإنساني يتصدر انشغالاتنا حالياً .. سلامة الناس والأفراد أولا وبعدها سنتدبر تعديل مواعيد ما تبقى من مباريات الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا”.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 شهر آذار الماضي لكن تم تأجيلهما إلى حزيران المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.