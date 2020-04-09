الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شمال غرب البلاد

طرابلس- سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مساء اليوم عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب البلاد.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي أن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وأسقطتها”.

وكان الجيش الليبي أعلن في الـ 31 من الشهر الفائت أنه تمكن من إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين في محيط العاصمة طرابلس خلال 12 ساعة.

ويواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خططه بهدف تكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.