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ظريف: يجب مواجهة الحظر الأميركي المفروض على الشعب الإيراني

2020-03-18

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة مواجهة الحظر اللاإنساني الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران كسبيل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ظريف في اتصال هاتفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي إنه في سياق مكافحة هذا الفيروس ينبغي مواجهة الحظر اللاقانوني وغير الإنساني الذي تفرضه أمريكا على الشعب الإيراني.

وكان ظريف أكد أمس أن الولايات المتحدة تقتل الأبرياء من خلال الحظر الظالم والعقوبات التي تفرضها على الشعب الإيراني.

وأعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني على رضا رئيسي اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 17361 والمتعافين منه 5710 بينما بلغت حالات الوفاة 1135 حالة.

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