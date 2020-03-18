تقديم بذار خضار وأسمدة لنساء في بلدة حبران بالسويداء لاستثمار الحدائق المنزلية

السويداء-سانا

بمناسبة عيد الأم قدمت لجنة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية في بلدة حبران بالسويداء اليوم بذار خضار وأسمدة لعدد من النساء الأرامل بغية استثمارها بزراعة حدائقهن المنزلية.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس لجنة مشروعي في بلدة حبران رواد العنداري إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تشجيع الزراعات الأسرية وتوظيف فكرة المساعدة بأغراض تخدم العملية التنموية.

ولفت العنداري إلى تماشي هذه المبادرة مع الجهود التي يقدمها صندوق البرنامج في البلدة من خلال منح سلف تشغيلية لإقامة مشروعات متناهية الصغر وتعليمية لدعم الطلاب الجامعيين.

يذكر أن صندوق لجنة برنامج مشروعي في بلدة حبران تأسس عام 2018 ويمنح سلفا عبر مسارين الأول تشغيلي للمشروعات تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف ليرة والثاني تعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين سقفها 50 ألف ليرة.