174 مصاباً بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية يابانية

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان إلى 174 حالة.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله اليوم إن الفحوص أثبتت إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن دايموند برينسس مشيرا الى انه بهذا يصل مجموع الإصابات المؤكدة على متن السفينة إلى 174 شخصا من أصل 492 اختبارا حتى الآن.

وكانت السفينة وضعت في الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولها إلى يوكوهاما جنوب طوكيو في الثالث من الشهر الجاري بعد تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة التي عادة ما يكون طاقمها مؤلفا من 1100 ونحو 2670 راكبا.

وتعد دايموند برنسيس ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس كورونا حيث وضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة في إيطاليا و 2000 شخص في الحجر الصحي على متن

سفينة قبالة الفلبين.