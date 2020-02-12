شركة صينية تطور روبوتات لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا بين المارة

شنيانغ-سانا

أطلقت شركة نيوسوفت الصينية لخدمات تكنولوجيا المعلومات أنواعا جديدة من الروبوتات للمساعدة فى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد حيث يمكنها التحقق من درجة حرارة المارة وما إذا كانوا يرتدون الأقنعة.

ونقلت شينخوا عن تسوى هاو المهندس في الشركة إن “الروبوتات التي تتحقق من درجة الحرارة يمكن أن تحل محل المفتشين البشريين فى البنوك والمدارس والشركات ودورات المياه العامة حيث يمكن لها التحرك من خلال الحشود لتحديد من يعانون من الحمى”.

ويمكن أن تساعد أنواع أخرى من الروبوتات في الرعاية الطبية والتطهير والتسليم والجمع الذكي للمعلومات وقد تم استخدامها بالفعل في بعض المستشفيات في شانغهاي وسيتم ترويجها إلى المزيد من المدن وفقا لما أفاد به هاو.

وحفزت الطفرة التكنولوجية في الصين موجة من الابتكارات التكنولوجية لمساعدة معركة مكافحة تفشي الفيروس في البلاد ومن بينها أدوات الاختبار السريع لفيروس كورونا الجديد وأجهزة الكشف الجديدة عن درجة الحرارة.