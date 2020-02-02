حفل استقبال لسفارة سريلانكا في دمشق بذكرى اليوم الوطني

دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لليوم الوطني في سريلانكا وذلك في فندق الشام بدمشق .

وأكدت سفيرة جمهورية سريلانكا بدمشق دبيتيكا ب. ك. و. كاروناراتني في كلمة لها ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وقالت:”سورية كانت نعم الصديق لسريلانكا وقدمت لها أقصى درجات المساعدة في مختلف الميادين”.

واعتبرت كاروناراتني أن تعيين بلادها سفيراً مفوضاً فوق العادة في سورية يعد حدثا مهما في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منوهة بالتعافي الذي تشهده سورية وعودة الأمن والاستقرار إلى معظم أراضيها.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين سورية وسريلانكا التي تربطهما علاقات متينة مشيرا إلى أن انتصار سريلانكا في حربها على الإرهاب قبل عدة سنوات هو انتصار لسورية على العدو نفسه.

وشدد المقداد على أن سورية تدافع في حربها على الإرهاب عن كل الإنسانية وأن الجيش العربي السوري مستمر بتحرير جميع الأراضي من الإرهاب لافتا إلى أن سورية لن تقبل أي احتلال على أراضيها وأن الحرب التي تشن عليها ولا سيما الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري مصيرها الفشل مهما طالت.

حضر حفل الاستقبال عدد من أعضاء مجلس الشعب ومعاون وزير التربية الدكتور دارم طباع وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بدمشق وفعاليات اقتصادية وثقافية واجتماعية.

فراس صافي