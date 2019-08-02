البيان الختامي للجولة 13 من محادثات أستانا: الدول الضامنة تؤكد التزامها بوحدة سورية وسيادتها

نورسلطان- سانا

جدد البيان الختامي للجولة 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية تأكيد الدول الضامنة التزامها بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

ووفق البيان فإن “الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سورية على أساس القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر سوتشي”.

و جاء في البيان أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا ستعقد في شهر تشرين الأول في مدينة نورسلطان.

يتبع…

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