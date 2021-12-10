كازاخستان: الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية لم يتم تأكيدها بعد

نور سلطان-سانا

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي أن الجولة الجديدة من محادثات وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وتركيا وإيران” حول سورية لم يتم تأكيدها بعد.

وقال تلوبيردي في تصريح للصحفيين اليوم “إن اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة للمحادثات بشأن سورية لم يتم تأكيده بعد وحتى الآن من المقرر إجراؤها على المستوى المعتاد أي نواب الوزراء”.

وأضاف تلوبيردي “إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون لم يؤكد بعد مشاركته في الاجتماع في نور سلطان لكن من المرجح حضوره”.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً احدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.