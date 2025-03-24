الصحة والدفاع المدني يبحثان آلية التعاون في مجال الإسعاف والإحالة والكوارث

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري رائد الصالح والوفد المرافق له، سبل التعاون والتنسيق فيما يخص حالات ‏الإسعاف، والإحالة، والكوارث.

وركز الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة تفعيل ‏غرفة عمليات مركزية للإحالة والإسعاف، والتنسيق ضمنها بشكل مركزي، ‏بإشراف وزارة الصحة لنقل المرضى بين المنشآت الصحية والمحافظات.

وشدد الدكتور الشرع على ضرورة وجود آلية وخطة عمل مشتركة بين الوزارة والدفاع المدني، والعمل سوياً على تفعيل منظومة طب الكوارث، من خلال توفير سيارات إسعاف خاصة بإدارة الكوارث مجهزة بكل الخدمات المطلوبة، وفق الشروط الصحية.

كما أكد الدكتور الشرع أهمية إقامة دورات تدريبية لمسؤولي التواصل في الغرفة للتعامل والتنسيق مع باقي الكوادر من الدفاع المدني والهلال الأحمر ‏العربي السوري وغيرها من الجهات المعنية.‏

بدوره أشار الصالح إلى وجود كوادر مدربة وآليات ومعدات حديثة لدى الدفاع المدني، بما يسهم في عمليات الإنقاذ في حالات الكوارث، إلى جانب الاستعداد التام والتأهب لمواجهة أي حادث، مؤكداً وجود عدة دورات تدريبية وجلسات توعوية تعنى بالأمن والسلامة وعمليات الإطفاء والإسعافات الأولية وغيرها، تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

حضر اللقاء مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط، ومدير مديرية الإسعاف والطوارئ الدكتور ‏نجيب النعسان، ومدير الدفاع المدني بدمشق حسن الحسان.

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