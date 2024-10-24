علم الأمراض التشريحي والجزيئي… ورشة عمل تفاعلية في دمشق

دمشق-سانا
بمشاركة 120 اختصاصياً في علم الأمراض والأورام والأطباء المقيمين في برامج التدريب، أقامت الرابطة السورية لعلم الأمراض بالتعاون مع دائرة التحكم بالسرطان في وزارة الصحة ورشة عمل تفاعلية في فندق داماروز بدمشق.
الورشة التي حملت عنوان “علم الأمراض التشريحي والجزيئي ارتقاء في الممارسة ودقة في التشخيص وتحديث في التصنيف” تمحورت حول التصنيف الدولي للأورام والتقارب بين علم الأمراض وعلم الأورام وتشخيص السرطان وعلاجه وكيفية تحسين إدارة سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، إضافة إلى تطوير أساليب الطب الدقيق وتشخيص مرض سرطان الثدي الإيجابي وتأثيراته على الأورام.
مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور بين في كلمته أن علم الأمراض التشريحي يعد حجر الزاوية في الطب الحديث فهو يلعب دوراً محورياً في كشف الألغاز الكامنة وراء الأمراض المختلفة، ما يساهم بشكل كبير في التشخيص الدقيق واستراتيجيات العلاج الفعالة وتحسين نتائج المرضى، مؤكداً أن هذا العلم يتوافق في محصلته مع أبرز أهداف وزارة الصحة في تعزيز الطب الوقائي وتمكين كل ما يتعلق بالتشخيص والكشف المبكر.
رئيسة دائرة التحكم في السرطان وعضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة لينا أسعد أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات التفاعلية في علم الأمراض التشريحي والجزيئي تعتبر من أهم الأساليب التعليمية الحديثة التي تساهم في تعزيز الفهم العميق والتطبيق العملي لدى المتعلمين، مشيرة إلى أن وجود الاختصاصيين في الورشة اليوم دليل على حرصهم لدفع عجلة الابتكار العلمي والدعم المستمر للبحث والتطوير بما يفتح آفاقاً جديدة أمام العلاج المناسب والدقيق للسرطان.
وقالت أسعد: إن القضاء على السرطان يتطلب تكامل الأدوار والتعاون بين دائرة التحكم بالسرطان ووزارة الصحة بكافة أطيافها وخبراء علم الأمراض التشريحي والجزيئي وطب الأورام والأطباء عامة وممثلي شركات الأدوية.
مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي بين انه سيتم التركيز بشكل كبير خلال الورشة على التشخيصات الجزيئية الحديثة ذات القيمة في الممارسة الطبية الحالية في حالات المرضى المصابين بالأورام وغير المصابين بها كما سيشارك الجمهور بنشاط في المناقشة الحية، مؤكداً ان هذا النهج التفاعلي يعد حالياً أحد الأساليب المفضلة للتعليم السريري على مستويات مختلفة من الممارسة الطبية.
الاختصاصي في معالجة الأورام الدكتور كرم جيجي بين أهمية الورشة التفاعلية الاولى من نوعها، مشيراً إلى ان محاضرته ستتناول مرض سرطان الثدي وواقع المرض في سورية ومواكبة الدول المتقدمة فيما يخص التشخيص والعلاج.
يرافق الورشة التي تستمر ثلاثة أيام معرض يتضمن أحدث الادوية والمستلزمات العلاجية الخاصة بمرض السرطان .
بشرى برهوم و راما رشيدي
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