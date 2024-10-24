علم الأمراض التشريحي والجزيئي… ورشة عمل تفاعلية في دمشق

دمشق-سانا‏

بمشاركة 120 اختصاصياً في علم الأمراض والأورام والأطباء المقيمين في ‏برامج التدريب، أقامت الرابطة السورية لعلم الأمراض بالتعاون مع دائرة ‏التحكم بالسرطان في وزارة الصحة ورشة عمل تفاعلية في فندق داماروز ‏بدمشق. ‏

الورشة التي حملت عنوان “علم الأمراض التشريحي والجزيئي ارتقاء في الممارسة ودقة في التشخيص وتحديث في التصنيف” تمحورت حول ‏التصنيف الدولي للأورام والتقارب بين علم الأمراض وعلم الأورام و‏تشخيص السرطان وعلاجه وكيفية تحسين إدارة سرطان الرئة ذي الخلايا غير ‏الصغيرة، إضافة إلى تطوير أساليب الطب الدقيق وتشخيص مرض سرطان ‏الثدي الإيجابي وتأثيراته على الأورام. ‏

مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور بين في كلمته أن علم ‏الأمراض التشريحي يعد حجر الزاوية في الطب الحديث فهو يلعب دوراً ‏محورياً في كشف الألغاز الكامنة وراء الأمراض المختلفة، ما يساهم بشكل ‏كبير في التشخيص الدقيق واستراتيجيات العلاج الفعالة وتحسين نتائج ‏المرضى، مؤكداً أن هذا العلم يتوافق في محصلته مع أبرز أهداف وزارة ‏الصحة في تعزيز الطب الوقائي وتمكين كل ما يتعلق بالتشخيص والكشف ‏المبكر.‏

رئيسة دائرة التحكم في السرطان وعضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان ‏الدكتورة لينا أسعد أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات التفاعلية في علم الأمراض ‏التشريحي والجزيئي تعتبر من أهم الأساليب التعليمية الحديثة التي تساهم في ‏تعزيز الفهم العميق والتطبيق العملي لدى المتعلمين، مشيرة إلى أن وجود ‏الاختصاصيين في الورشة اليوم دليل على حرصهم لدفع عجلة الابتكار ‏العلمي والدعم المستمر للبحث والتطوير بما يفتح آفاقاً جديدة ‏أمام العلاج ‏المناسب والدقيق للسرطان. ‏ ‏

وقالت أسعد: إن القضاء على السرطان يتطلب تكامل الأدوار والتعاون بين ‏دائرة التحكم بالسرطان ووزارة الصحة بكافة أطيافها وخبراء علم الأمراض ‏التشريحي والجزيئي وطب الأورام والأطباء عامة وممثلي شركات الأدوية.

مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي ‏بين انه سيتم التركيز بشكل كبير خلال الورشة على التشخيصات الجزيئية ‏الحديثة ذات القيمة في الممارسة الطبية الحالية في حالات المرضى المصابين ‏بالأورام وغير المصابين بها كما سيشارك الجمهور بنشاط في المناقشة الحية،‏ مؤكداً ان هذا النهج التفاعلي يعد حالياً أحد الأساليب المفضلة للتعليم السريري ‏على مستويات مختلفة من الممارسة الطبية.‏

الاختصاصي في معالجة الأورام الدكتور كرم جيجي بين أهمية الورشة ‏التفاعلية الاولى من نوعها، مشيراً إلى ان محاضرته ستتناول مرض سرطان ‏الثدي وواقع المرض في سورية ومواكبة الدول المتقدمة فيما يخص ‏التشخيص والعلاج.‏

يرافق الورشة التي تستمر ثلاثة أيام معرض يتضمن أحدث الادوية ‏والمستلزمات العلاجية الخاصة بمرض السرطان ‏.

بشرى برهوم و راما رشيدي

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