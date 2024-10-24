القوات العراقية تقضي على 9 إرهابيين في الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم مقتل 9 إرهابيين في صحراء الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها في بيان: “بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال نوعية ناجحة ثم اشتبك في منطقة صحراء كعرة شمال قضاء الرطبة في الأنبار مع مجموعة إرهابيين ما أسفر عن مقتل 9، بينهم 7 انتحاريين وتدمير أسلحتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية”، لافتة إلى أن “هذه العملية ما زالت مستمرة لتفتيش المنطقة كافة”.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن أمس الأول أن القوات العراقية قضت في عملية نوعية بمحافظة ديالى شرق البلاد على ما يسمى والي العراق في تنظيم “داعش” الإرهابي و8 من متزعمي التنظيم.

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