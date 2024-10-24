محمد الحمد… موهبة تسعى لإحياء صناعة المشغولات التراثية والأثرية اليدوية

درعا-سانا

يمتلك الفنان محمد الحمد البالغ من العمر 50 عاماً موهبة فنية في التصميم باستخدام المواد المدورة من الخشب والقماش، إضافة إلى موهبة في مجال الرسم وحياكة المشغولات اليدوية من القش وصناعة البسط العربية والسجاد.

محمد ابن المدينة الأثرية بصرى الشام أوضح في حديثه لمراسل سانا أنه موهبته وشغفه بالفن بدأت منذ نعومة أظفاره حيث كان يميل للرسم ويعمل مع والده بحياكة البسط العربية القديمة، واستطاع أن يطور ذاته ويحقق شهرة في محيطه وخاصة بعد قيامه بتصميم مجسمات من بقايا الاخشاب للعديد من المواقع الأثرية كالقلعة والمدرج وبابي الهوى والنبطي والقنديل ومدرسة أبي الفداء والحمامات الرومانية وبركة الحاج وغيرها من الآثار الباقية في المدينة.

ويستخدم محمد أدواته بحساسية فائقة، وتعتمد أعماله على العمل اليدوي وخاصة في المشغولات كما استلهم الكثير من أعماله من الطبيعة التي تشكل الجو المناسب والمكان المفضل لممارسة هواياته وتساعده في الإلهام والإبداع الفني، كما يشعر من خلال عمل المجسمات والحياكة بالتواصل مع التراث القديم وتجسيد الحضارات التي قامت في المنطقة.

ورغم التحديات الكثيرة التي واجهها بدءا بالحرب على سورية وصولاً إلى الصعوبات في الحفاظ على بعض أعماله الفنية، إلا أنه تمكن من تحويل تلك التحديات إلى دوافع إيجابية تطور من موهبته.

ويعتبر أن دعم العائلة والأصدقاء كان الركيزة الأساسية في إبداعه واستمراريته ويسعى الآن إلى تأسيس مشغله الخاص في صناعة البسط العربية والسجاد لأنها إرث حضاري وتراثي بدأ بالانقراض في ظل الصناعات النسيجية الحديثة.

يذكر أن الحمد شارك بالعديد من المعارض الفنية في بصرى ودرعا والسويداء سابقاً ويحضر الآن لإقامة معرضه الخاص بالمشغولات والمجسمات وإنتاجه من الحياكة والنسيج.

رضوان الراضي

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