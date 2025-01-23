المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تهدد أكثر من 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة بالموت جوعاً

القدس المحتلة-سانا

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن أكثر من 400 ألف فلسطيني مهددون بالموت جوعاً وعطشاً شمال قطاع غزة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي وصول أي مساعدات أو بضائع إليهم، في ظل قصف عنيف وتوغل بري متواصل لليوم العاشر بهدف تفريغ شمال القطاع من أهله وتهجيرهم قسرياً.

وقال المرصد في بيان اليوم: إن مئات الآلاف في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع غير قادرين منذ 10 أيام على الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب، نتيجة حصارهم داخل منازلهم أو مراكز الإيواء التي يلجؤون إليها في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي اجتياحه للمنطقة وارتكاب جرائم قتل أودت بحياة أكثر من 350 فلسطينياً وأدت إلى إصابة

مئات آخرين، إضافة إلى الدمار الواسع في المباني السكنية.

وأشار المرصد إلى أن الاحتلال قصف اليوم عشرات الفلسطينيين المحاصرين في مخيم جباليا بعد أن اضطروا تحت وطأة الجوع للتوجه إلى مركز تابع للأونروا للحصول على طعام لعوائلهم، ما أدى إلى استشهاد 10 وإصابة 40 آخرين على الأقل، وأن العديد من الضحايا ملقون في الشوارع ويتعذر الوصول إليهم.

وأوضح المرصد أن ما يجرى في شمالي قطاع غزة يمثل واحدة من أكبر جرائم القتل بالتجويع باستخدامه كسلاح قاتل، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التدمير الفعلي للفلسطينيين في القطاع ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عام.

ولفت المرصد إلى أن من اضطروا للانتقال إلى مدينة غزة يفتقرون بدورهم إلى أماكن الإيواء ولا تتوافر لديهم أي مواد غذائية، حيث يمنع الاحتلال إدخال المساعدات إليهم، مطالباً المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ أهالي القطاع واتخاذ قرارات عاجلة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات ووقف حرب الإبادة الجماعية ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة.

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