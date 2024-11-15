عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال شمال قطاع غزة ووسطه الساعات الأخيرة

القدس المحتلة-سانا

استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الأخيرة من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة ووسطه، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 20 شهيداً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال.

كما استُشهد فتى وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شارع الجلاء وسط مدينة غزة، بينما جُرح العشرات من جراء إلقاء الطيران المسيّر قنابل قرب دوار الأمين في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي العنيف على منطقة قرب عمارة الزهارنة في شارع الجلاء، وعلى المنازل في حي الزيتون.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع أيضاً، استُشهد أربعة فلسطينيين، وجُرح آخرون بقصف الاحتلال منزلين في مشروع بيت لاهيا، وسط قصف مدفعي كثيف ومتقطع على مناطق متفرقة في المنطقة استهدف الفلسطينيين أثناء تعبئتهم المياه، ومجموعة فلسطينيين كانوا موجودين في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد شاب وجرح 10 آخرين.

من جانبه، أكد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية أن الاحتلال مازال يحاصر المستشفى في ظل وضع إنساني كارثي وتفشي حالات سوء التغذية والأمراض والأوبئة وعدم وجود طواقم إسعاف وإنقاذ.

أما وسط القطاع، فقد استُشهد فلسطيني، وأُصيب عدد آخر من جراء قصف طيران الاحتلال مخيم النصيرات، تزامناً مع استشهاد 5 بينهم أطفال في قصف مماثل على خيمة تؤوي نازحين في مخيم البريج.

بدوره ناشد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع المنكوب الذي يعاني كارثة حقيقية ضحاياها الأطفال والنساء والمرضى والحالات الصحية الحرجة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 405 على القطاع، ارتفع إلى 43736 شهيداً و103370 جريحاً.