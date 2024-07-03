إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية.. دورة تدريبية في ثانوية المتفوقين بحمص

حمص-سانا

تضمنت الدورة التدريبية التي أقامها المركز العالي للجودة والإدارة في حمص بالتعاون مع ثانوية الباسل الأولى للمتفوقين محاور نشأة ومفاهيم الجودة ونهج التفكير المبني على المخاطر والفرص ودورها في تحسين واقع المؤسسات التعليمية.

واستهدفت الدورة المجانية التي حملت عنوان “نظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية “الكادر الإداري في الثانوية وفقاً لمدير المركز العالي للجودة الدكتور حذيفة عبد القادر الذي بين أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي لدى المتدربين تجاه أهمية الالتزام بمعايير الجودة في القطاعات التعليمية، لافتاً إلى أن الدورة تضمنت العديد من الموضوعات منها لمحة عن منظمة الأيزو العالمية وبنود نظام إدارة الجودة ونظام إدارة المؤسسات التعليمية والإجراءات التي يتم تدريب الكوادر الإدارية عليها ضمن نظم إدارة الجودة.

بدوره لفت المدير الإداري في المركز العالي للجودة والإدارة المهندس سمهر شحود إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في نشر ثقافة الجودة ودعم تطبيق معاييرها ينفذ المركز المعتمد من هيئة المواصفات السورية العديد من الدورات التدريبية المجانية في قطاعات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الدورة تمت بالتنسيق مع إدارة ثانوية المتفوقين إعادة ترتيب العديد من الإجراءات المتعلقة بالأرشفة والتدقيق وغيرها.

بدوره أوضح مدير الثانوية محمد السلامة أن عدد المشاركين في الدورة بلغ 19 متدرباً، وأن أهميتها تنبع من دورها في رفع كفاءة الكادر الإداري وتوعيته على أهمية تطبيق معايير الجودة العالمية في المؤسسات التعليمية وأثرها الإيجابي على سير وتنظيم العملية التعليمية.

هنادي ديوب

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