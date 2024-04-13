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الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة

2024-04-13

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، فيما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة الشمالية والوسطى والجنوبية.

وتكون الرياح شمالية غربية في أغلب المناطق الداخلية مع هبات نشطة، وخاصة في المنطقة الوسطى والشرقية تثير الغبار في المناطق الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:         

 السبتالأحدالإثنين
دمشق25 / 1226 / 1225 / 13
القنيطرة19 / 1118 / 1120 / 11
درعا24 / 1324 / 1326 / 12
السويداء20 / 1119 / 1021 / 13
حمص24 / 1422 / 1325 / 13
حماة27 / 1325 / 1327 / 14
الحسكة26 / 1523 / 1325 / 15
اللاذقية23 / 1823 / 1725 / 18
طرطوس24 / 1523 / 1425 / 13
حلب26 / 1425 / 1426 / 14
إدلب24 / 1424 / 1325 /14
دير الزور28 / 2025 / 1727 / 17
الرقة27 / 1626 / 1528 / 16

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