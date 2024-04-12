المقاومة اللبنانية تستهدف ستة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية ستة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية وفي شمال فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب، قصف ‏مقاتلو ‏المقاومة مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بشمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

كما أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا أيضاً موقعي ‏رويسات العلم والسماقة للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوهما إصابة مباشرة كما استهدفت موقع المرج. ‏

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنها استهدفت موقع الاحتلال الإسرائيلي في تلة ‏الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابته إصابة مباشرة. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بعد ظهر اليوم موقع مسكاف عام للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابة مباشرة.

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