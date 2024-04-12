المقاومة اللبنانية تستهدف ستة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية ستة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية وفي شمال فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب، قصف مقاتلو المقاومة مساء اليوم مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بشمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كما أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا أيضاً موقعي رويسات العلم والسماقة للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوهما إصابة مباشرة كما استهدفت موقع المرج.
وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنها استهدفت موقع الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بعد ظهر اليوم موقع مسكاف عام للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابة مباشرة.
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