2 آذار 2020- دخول الجيش العربي السوري مدينة سراقب بريف إدلب بعد دحر الإرهابيين المدعومين من النظام التركي منها

دمشق-سانا

986- لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.

1836- الإعلان عن استقلال تكساس عن المكسيك.

1855- تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورا على الإمبراطورية الروسية.

1941- وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

1943- وقوع معركة بسمارك البحرية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأمريكية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.

1946- هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.

1953- بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.

1956- الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.

1970- الإعلان عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.

1992- انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.

2004- تفجيرات انتحارية إرهابية في كربلاء والكاظمية في العراق تودي بحياة أكثر من 220 مدنياً وجرح 1500 آخرين.

2008- انتخاب ديميتري ميدفيدف رئيساً لروسيا.

2017- تحرير مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة من تنظيم “داعش” الإرهابي من قبل الجيش العربي السوري، بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء، بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.

2020- دخول الجيش العربي السوري مدينة سراقب بريف إدلب بعد دحر الإرهابيين المدعومين من النظام التركي منها والعمل على تمشيطها من مخلفاتهم.

من مواليد هذا اليوم:

1931- ميخائيل غورباتشوف.. آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

1937- عبد العزيز بوتفليقة.. رئيس الجزائر.

من وفيات هذا اليوم:

1855- القيصر نيكولاي الأول.. إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية.

1895- الخديوي إسماعيل.. خامس حكام مصر من أسرة محمد علي.

1930- ديفيد هربرت لورانس.. أديب بريطاني.

2020- ريمون بطرس.. مخرج سينمائي سوري.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في تكساس.

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