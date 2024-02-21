الجمعية الفلكية: القمر يدخل في مرحلة قمر الذئب بدءاً من اليوم

دمشق-سانا

يدخل القمر في مرحلة قمر الذئب أو قمر الجوع بدءاً من اليوم، حسب عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية نبيل البيش.

وأوضح البيش في تصريح لـ سانا أن القمر في هذه المرحلة يتضاءل حجمه ظاهرياً بشكل ملفت للنظر وبالعين المجردة، بسبب وصوله لمرحلة الأوج الأعظمي (ميكرومون)، نتيجة بعده عن كوكب الأرض بمسافة 405800 كم يوم اكتماله.

وأشار إلى أن القمر يتجاوز بعده عن الأرض في هذه المرحلة متوسط مسافته بالحالة العادية 23 ألف كم تقريباً، وعن حضيضه بالنسبة لكوكبنا بمسافة 357 ألف كم عندما يكون بحالة القمر العملاق (السوبر مون)، بفارق حوالي49 ألف كم تقريباً قرباً من الأرض حسب التقاويم الفلكية.

وحول تسمية القمر في هذه المرحلة قمر الذئب أو قمر الجوع، بين البيش أن هذه الألقاب كانت يطلقها سكان أمريكا الأصليين من قبائل الهنود الحمر جراء قلة الغذاء في فصل الشتاء، لافتاً إلى أن القمر يظهر للعين ككرة صغيرة (ظاهرياً) لثلاثة أيام قادمة قبل اكتماله يوم السبت القادم الـ 24 من شباط ويومين بعده بإضاءة 100 بالمئة وبتأخير 50 دقيقة كل يوم عن اليوم الذي قبله.

وأشار البيش إلى أن ظاهرة القمر الصغير (ميكرومون) تترافق مع ظاهرة المد والجزر على شواطئ منطقة المتوسط والعالم لكن بنشاط ضعيف بالنسبة للحالة العادية، وخاصة إذا كان الجو صحواً والرياح خفيفة، حيث يكون تأثيره على المد والجزر أقل بنسبة 30 إلى 49 بالمئة مما عليه عند الحضيض بقربه من الأرض.

عماد الدغلي

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