(أيادي مبدعة).. معرض يدوي وحرفي لأصحاب المشروعات الصغيرة بالسويداء

السويداء-سانا

شارك 72 منتجاً من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضمن معرض (أيادي مبدعة) للأعمال الحرفية واليدوية الذي افتتحته جمعية محبة ووفا اليوم بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء.

المعرض المستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي في صالة مجلس المدينة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يضم تشكيلة متنوعة تجمع بين المطرزات والألبسة الصوفية والمنتجات الغذائية، وخاصة المؤونة المنزلية والإكسسوارات والمنظفات والكريمات والعطورات والشموع والمجسمات الخشبية وغيرها من المعروضات.

وبينت رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا بالسويداء فريال السليم في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض تقيمها الجمعية انطلاقاً من أهميتها الاقتصادية في فتح نوافذ بيع وتسويق جديدة للمشاركين المنتجين، إضافة لتحفيز الفكر الإبداعي فيما يخص المشغولات الفنية والمصنوعات الحرفية، وكذلك تشجيع فئة الأطفال من ذوي الإعاقة عبر إشراكهم بمثل هكذا نشاطات لما له من أثر نفسي إيجابي عليهم.

بدورها أشارت سماهر أبو خطار إحدى المشاركات والعاملة في مجال إعادة تدوير الألبسة وحياكتها وتفصيل وخياطة الشراشف والوسائد إلى أن المعرض يفتح آفاقا واسعة للتسويق لديها والتعريف بأعمالها بشكل أكبر، فيما وجدت المشاركة (ذهبية عريج) في المعرض فرصة لإظهار منتجات المنشأة الصغيرة التي أسستها برفقة زوجها من مواد التنظيف والكريمات.

واعتبرت منار رزوق صاحبة مشغل صغير ينتج المشغولات الصوفية أن المعرض يدعم النساء المنتجات المشاركات فيه ويروج أعمالهن بطريقة أوسع، في حين قدمت السيدة يسيرة أبو عمار منتجات غذائية تتضمن الكشك والخل والمجففات والألبان لتحقيق دخل إضافي لدعم أسرتها.

وأشار ياسين قداح المشرف على مجموعة “العودة إلى الطبيعة” إلى أن خمسة منتجين من المجموعة قدموا منتجات متنوعة من العسل، إضافة إلى عرض خبرتهم في تصنيعها.

عمر الطويل

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