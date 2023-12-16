من الكريستال والنحاس.. الحرفية باكير تعيد تدوير المواد التالفة وتنتج مشغولات مميزة

دمشق-سانا

مشغولات يدوية من مواد بسيطة تلفت الناظر لتفاصيل إتقانها وأشكالها المتنوعة وألوانها الجذابة، تصنعها الحرفية عبير باكير بإعادة تدوير المواد التالفة، محققة مردودا ماديا من جهة، ومنتجات تسهم بالحفاظ على البيئة من جهة أخرى.

الحرفية باكير بينت أن مشروعها الصغير نتج عن شغفها وحبها للمشغولات اليدوية والرسم وإعادة تدوير المواد التالفة والذي بدأ منذ أن كانت صغيرة، حيث قامت بتنمية هوايتها لتبدأ عملها في صناعة فازات الكريستال مع مادة النحاس، ثم عملت على تطويرها بإضافة مواد جديدة تميز أسلوبها بالعمل.

وأشارت باكير إلى أنها تقوم بتصنيع (فازات وبورتكليهات وصمديات مضيئة وإكسسوارات بسيطة) بإدخال أحجار الكريستال بالنحاس، ثم أصبحت تستخدم معها عجينة السيراميك لتتمكن من تطوير مشغولاتها وصنع أشكال ملائمة لمختلف المناسبات والأذواق.

ولفتت باكير إلى الدعم الذي تتلقاه من أفراد عائلتها والأصدقاء في صنع المشغولات وتسويقها، حيث دخلت مجموعة (نون) للأعمال اليدوية المعنية بتقديم نتاجات المرأة الفنية، ما أتاح لها فرصة المشاركة بالعديد من المعارض والبازارات.

وأعربت باكير عن أملها بأن تتمكن من فتح منفذ بيع لتسويق منتجاتها والمشاركة بالمعارض بشكل دائم، وفتح ورشة لتعليم الشابات هذه الحرفة التي تملأ وقت الفراغ بأشياء مفيدة وذات مردود مادي.

أمجد الصباغ – سكينة محمد