الأمن الداخلي في اللاذقية ينفذ عمليات نوعية ضد خلايا إرهابية ويلقي القبض على بعض عناصرها

اللاذقية-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن قوات الأمن الداخلي في المحافظة نفذت خلال الأيام الماضية، سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة التي أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة، وذلك في سياق الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

وأوضح العميد الأحمد في تصريح اليوم، أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة، وتفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري، مبيناً أن هذه العمليات تأتي في إطار العمل الدؤوب لحماية المواطنين، وصون أمن الدولة من أي تهديد داخلي أو خارجي.

وقال العميد الأحمد: إن من أبرز هذه العمليات تمكن الأجهزة الأمنية في أقل من 24 ساعة، من ضبط وتفكيك خلية إرهابية يقودها المدعو ماهر حسين علي، المتورط في تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي، وكان بصدد الإعداد لهجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.

وأضاف العميد الأحمد: إن التحقيقات أظهرت وجود تنسيق مباشر بين هذه الخلية وكل من ماهر الأسد والوضاح سهيل إسماعيل، قائد ما يُعرف بـ “فوج المكزون”، إلى جانب تلقي دعم لوجستي مباشر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني وميليشيات طائفية أخرى، وذلك في إطار مخطط تخريبي منظم يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد أمن الساحل السوري.

وأشار العميد الأحمد، إلى أن العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن اعتقال العقيد السابق في الحرس الجمهوري، مالك علي أبو صالح، رئيس ما يُعرف بـ “غرفة عمليات الساحل”، التي كانت تشرف على التخطيط والتنسيق لاستهداف مواقع الجيش والقوى الأمنية خلال أحداث السادس من آذار، حيث أكدت التحقيقات تورطه المباشر في التنسيق مع جهات خارجية مشبوهة، وتلقيه دعماً لوجستياً مشبوهاً، بهدف تنفيذ مخططات تخريبية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية: إن الأجهزة المختصة تمكنت في عملية نوعية أخرى من إلقاء القبض على الوضاح سهيل إسماعيل، المسؤول عن تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في منطقة جبلة، تحت توجيه مباشر من كل من المجرمين سهيل الحسن وغياث دلة، وذلك ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري.

ولفت العميد الأحمد، إلى أن هذه الضربات المتتالية تعكس الجاهزية العالية والاستعداد الدائم للأجهزة الأمنية في التصدي لكل تهديد يمس أمن الوطن والمواطن، وتوجّه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع الخلايا الإرهابية ومن يدعمها، بأن يد العدالة ستصل إليهم أينما كانوا.

وختم العميد الأحمد بالقول: “نؤكد لأهلنا في الساحل السوري الأبيّ، أن أمنهم واستقرارهم مسؤولية عظيمة نحملها بكل فخر، وسنواصل بذل أقصى الجهود لحمايتهم”.