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وزارة التربية تؤكد عدم مسؤوليتها عن النماذج الامتحانية المؤتمتة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي

2023-12-12

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية عدم مسؤوليتها عن النماذج الامتحانية المؤتمتة لمختلف المواد الدراسية في شهادة الثانوية العامة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم نسبها لمركز القياس والتقويم التربوي في الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنها ستعمم لاحقاً نماذج امتحانية مؤتمتة لجميع المواد ليتمكن الطلاب من التمرن عليها، داعية الراغبين بالحصول على هذه النماذج إلى زيارة صفحتها الرسمية على فيسبوك وموقعها الإلكتروني الرسمي وصفحة مركز القياس والتقويم التربوي.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس أن الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024.

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