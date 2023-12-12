تكريم عدد من التلاميذ الفائزين بمسابقة القارئ العربي الصغير بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت مديرية التربية بمحافظة السويداء عددا من الفائزين بمسابقة القارئ العربي الصغير بموسمه الثالث في مدرسة عماد كرباج في مدينة السويداء.

وبينت رئيسة شعبة المكتبات في مديرية التربية مروة الخطيب في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن “هذا التكريم هو تتويج لجهود التلاميذ الفائزين حيث تم منحهم شهادات وميداليات وأوسمة بالإضافة لتكريم المعلمين المشرفين وذلك تقديراً لجهودهم في نشر ثقافة القراءة”.

وتستمر مديرية التربية في السويداء بتكريم التلاميذ الفائزين بمسابقة القارئ العربي الصغير تباعاً وذلك بالتعاون مع مؤسسة زرقاء اليمامة.

ريم الفارس

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