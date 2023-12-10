كريم هنيدي بطل واعد في رياضة الشطرنج وطموح بتحقيق ألقاب عالمية

السويداء-سانا

حالة من التميز في رياضة الشطرنج يسجلها اللاعب كريم هنيدي الذي نجح بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة من فرض حضوره في ميدان هذه الرياضة كأحد الابطال الواعدين فيها.

كريم الذي عشق هذه اللعبة وتعلق بها يحمل في رصيده كما ذكر خلال حديثه لمراسل سانا العديد من البطولات، أبرزها وأغلاها عليه بطولة الجمهورية الأخيرة للرجال، إضافة إلى نيله الترتيب السادس ببطولة العرب بفئة تحت 20 عاماً قبل أعوام.

وحسب كريم 23 عاماً فإنه تعلم لعبة الشطرنج منذ صغره من قبل والده الذي كان يمارسها، واستقر عليها كونها تناسبه أكثر، وذلك رغم تجريبه لألعاب الكاراتيه والملاكمة وكرة القدم.

وبين كريم كيف بدأ بالتدريب بعمر 10 سنوات على شكل هواية إلى أن توجه لتعلمها بشكل احترافي من خلال المدرب حمد السعد الذي ساهم بصقل مهارته وتأهيله للمشاركة بالبطولات وتطوير مستواه تباعاً نحو الأفضل، منوهاً بالدعم الذي تلقاه أيضاً من قبل أهله ورفاقه ومحبي الرياضة في المحافظة حتى وصوله إلى المرحلة الحالية من الأداء والنتائج.

كريم الذي يجد بأن رياضة الشطرنج تعلم اللاعب الهدوء والصبر والتفكير المنطقي، أعطاه الظفر مؤخراً بلقب بطل الجمهورية للرجال حافزاً للمرحلة القادمة للتعب بشكل أكبر للوصول لمراحل متقدمة بميدان هذه الرياضة وتحقيق طموحاته بنيل لقب أستاذ دولي فيها.

ما يحمله كريم من فكر وتطور مهاري برياضة الشطرنج يتوافق مع اجتهاده الدراسي عبر متابعة تحصيله العلمي حاليا في السنة الخامسة لكلية الصيدلة بجامعة دمشق.

وكريم وفقاً لرئيس اللجنة الفنية لرياضة الشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر يعد من المتميزين في ميدان اللعبة التي بدأ فيها على مستوى الفئات العمرية الصغيرة وتدرج فيها وحقق عبرها بطولات جمهورية، وصولاً لنيله بطل الجمهورية للرجال والتغلب على لاعبي المنتخب الوطني ليكون بذلك أول لاعب بتاريخ محافظة السويداء يحرز لقب بطل الجمهورية بهذه الفئة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن ما حققه كريم يعود لاهتمام أهله ومدربه حمد السعد الذي رافقه خلال الفترة الماضية وتابع تطور مستواه، مؤكداً أهمية أن يفتح الطريق أمام بقية لاعبي المحافظة للحصول على بطولات الجمهورية بالرجال والوصول إلى المستوى العربي والآسيوي.

فيما بين عضو اتحاد الشطرنج والمدرب حمد السعد أن كريم لاعب مجتهد يمتلك مهارات تكتيكية وفنية عالية المستوى وبصيرة شطرنجية متطورة وقابلة للتطور بشكل أكبر، موضحاً أنه إضافة لما يتلقاه من تدريبات يتعب ويجتهد ويطلع على مراجع باللعبة وآليات وطرائق حديثة فيها، وذلك بما يخدم الارتقاء بمستواه نحو الأفضل.

عمر الطويل

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