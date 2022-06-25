نادي العربي يفتتح مركزاً صيفياً تدريبياً برياضة الشطرنج

السويداء-سانا

افتتح نادي العربي بالسويداء مركزاً صيفياً برياضة الشطرنج للفئات العمرية الصغيرة بإشراف المدربين الدوليين حمد السعد ورفعت خضر.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء وأحد المدربين المشرفين على المركز المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا إلى أن المركز يستقطب من أعمار 5 إلى 15 عاماً ويتم التدريب فيه وفق منهج أكاديمي معتمد دولياً على أساسيات ومهارات اللعبة.

وذكر عضو إدارة النادي رئيس مكتب الألعاب الفردية حسام أبو الفضل في تصريح مماثل أن المركز يهدف لتنشيط واقع اللعبة بالنادي وتوسيع قاعدة ممارستها واكتشاف المواهب وزجها بفرق النادي.

ويعد نادي العربي أكبر أندية محافظة السويداء وتمارس فيه العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

عمر الطويل

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