الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بنسختها العاشرة

السويداء-سانا

يشارك حكم الساحة الدولي بكرة القدم شادي الشحف في بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم لفئة الناشئين بنسختها العاشرة التي تستضيفها مدينة صلالة في سلطنة عمان بالفترة من الحادي عشر ولغاية العشرين من الشهر الجاري.

وأشار الشحف في تصريح لـ سانا إلى أهمية هذه المشاركة له كونها تعطيه دافعاً وحافزاً للاستمرار وفتح آفاق أمامه لمشاركات دولية قادمة، كما أنها تحمله مسؤولية لتمثيل التحكيم السوري في هذه البطولة المصنفة ضمن بطولات الاتحاد الآسيوي.

وتمنى الشحف الذي يحكم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات عمان والعراق واليمن ولبنان التوفيق لمنتخب سورية الذي يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية والأردن.

يذكر أن الشحف بدأ التحكيم قبل نحو 14 عاماً، وكانت انطلاقته من نادي شهبا ونال الشارة الدولية قبل نحو عامين، وتم اختياره خلال الفترة الماضية ضمن مشروع الاتحاد الآسيوي الجديد لتطوير الحكام الواعدين وبالأكاديمية الآسيوية للتحكيم.

عمر الطويل

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