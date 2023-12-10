زراعة درعا توزع مواد مكافحة فأر الحقل على الدوائر الزراعية

درعا-سانا

وزعت دائرة الوقاية في مديرية زراعة درعا الدفعة الأولى من مواد مكافحة فأر الحقل على الدوائر الزراعية، التي بدورها توزعها على الوحدات الإرشادية، ومن ثم توزع للفلاحين بشكل مجاني.

رئيس دائرة الوقاية المهندس حسن الصمادي ذكر في تصريح لمراسل سانا أنه تم إطلاق حملة لمكافحة آفة فأر الحقل، بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية والوصول إلى أعلى إنتاجية والحيلولة دون وصولها إلى العتبة الاقتصادية، وبالتالي المحافظة على المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والشعير.

ودعا الصمادي الفلاحين للكشف عن حقولهم وإغلاق الجحور ومراجعة الوحدات الإرشادية لمساندتهم في مكافحة الآفة.

وكافحت دائرة الوقاية في مديرية زراعة درعا خلال الموسم الماضي مساحة 10461 هكتاراً ضد آفة فأر الحقل بكمية 526 كيلو غراماً من فوسفيد الزنك.

قاسم المقداد

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