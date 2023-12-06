الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً جديداً من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق صاروخ حامل من طراز “سمارت دراغون-3 (إس دي-3)” من المياه الواقعة قبالة ساحل يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ودخل القمر الاختباري إلى المدار المخطط له بنجاح، والذي سيقوم باختبار تكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وتعد هذه هي المهمة الثانية لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (سمارت دراغون-3).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency