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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2023-12-06

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المقاومة الفلسطينية تدك قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

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