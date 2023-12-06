المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات العدو الإسرائيلي في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ومستوطنة “مفتاحيم” برشقات صاروخية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
المقداد يلتقي غوشات ويؤكد ضرورة نقل حقائق الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن
2023-12-03
محليات
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أعلاها 35 مم في حمص
2023-12-06
الوزير المنجد يبحث مع السفير الصيني بدمشق سبل التدريب وتبادل الخبرات في المشاريع الاجتماعية
2023-12-06
الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة في أغلب المناطق
2023-12-06
معرض للفرق التطوعية في دمشق
2023-12-05
فعاليات ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عدة محافظات
2023-12-05
المهندس عرنوس خلال جلسة لمجلس الوزراء: بذل الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات وأهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات الخدمية
2023-12-05
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية
2023-12-05
رياضة
لاعب منتخب سورية لكرة المضرب حازم النو يتقدم بتصنيف كرة المضرب العالمي
2023-12-06
في اليوم الثاني من منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية.. ميداليات جديدة لمنتخب سورية
2023-12-06
بتغلبه على شرطة حلب.. فريق شهبا يتأهل للدور الثاني لكأس الجمهورية بكرة القدم
2023-12-05
15 ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول لمنافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-05
الكرامة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال
2023-12-04
الاتحاد أهلي حلب والساحل يتعادلان في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-04
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا
2023-12-04
اقتصاد
بدء موسم زراعة القمح بالسويداء والخطة المقررة أكثر من 33 ألف هكتار
2023-12-06
زراعة السويداء تنتهي من بيع غراس الزيتون للموسم الحالي
2023-12-06
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
2023-12-06
بازار خيري للأشغال اليدوية للسيدات بعنوان “معرض الحياة” في حلب
2023-12-05
زراعة 6650 هكتاراً بالقمح في منطقة الغاب
2023-12-05
الذهب ينخفض في السوق المحلية 21 ألف ليرة
2023-12-05
اعتماد 17 مزرعة حمضيات للتسويق بمحافظة طرطوس
2023-12-05
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الشريط الإخباري
المهندس عرنوس: العالم أجمع مسؤول عن مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها
الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة في أغلب المناطق
المهندس عرنوس خلال جلسة لمجلس الوزراء: بذل الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات وأهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات الخدمية
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بخصوص الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
المقداد يجدد لوفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقف سورية في الوقوف المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله
اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية وقلنديا بالضفة الغربية
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات العدو الإسرائيلي في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ومستوطنة “مفتاحيم” برشقات صاروخية
2023-12-06
2023-12-06
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