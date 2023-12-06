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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات العدو الإسرائيلي في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ومستوطنة “مفتاحيم” برشقات صاروخية

2023-12-06

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المقاومة الفلسطينية تدك قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

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