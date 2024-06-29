الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء من مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوب الصين.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي “تشونغشينغ 3 إيه” على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل “لونغ مارش 7″، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيوفر القمر الجديد خدمات نقل الصوت والبيانات والراديو والتلفزيون والاتصالات والبث.

وتعد هذه هي المهمة رقم 526 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

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