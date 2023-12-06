وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مربعاً سكنياً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم إلى 150 شهيداً وعشرات الجرحى