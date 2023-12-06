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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مربعاً سكنياً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم إلى 150 شهيداً وعشرات الجرحى

2023-12-06

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