نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز

أبو ظبي-سانا

بمشاركة عدد من فرسان سورية اختتمت اليوم منافسات النسخة الثالثة لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي ينظمها نادي الباهية للفروسية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهدت منافسات البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام تألق فرساننا وحصدهم للألقاب، حيث أحرز فارسنا أسامة زبيبي المركز الرابع للجائزة الكبرى التي بلغ ارتفاع حواجزها 135 سم، كما توج الفارس زبيبي في المركز الثالث للجائزة الكبرى المصغرة ذات الارتفاع 105 سم.

وفي فئة خيول القفز الصغيرة لعمر 5 سنوات على حواجز 120 سم، وعمر 6 سنوات على حواجز 125 سم، نال فارسنا فراس حمامة المركز الأول.

وكان الفارس أسامة زبيبي أحرز المركز الثالث في اليوم الثاني للبطولة ضمن شوط الجولة التأهيلية لارتفاع 130 سم، والمركز الثاني لشوط الجولة واحدة تجميع النقاط “الجوكر” لارتفاع 105 سم، أما منافسات اليوم الأول فكانت الصدارة سورية بامتياز، حيث توج الفارس أسامة زبيبي بالمركز الأول لشوط ارتفاع 125 سم، كما توج الفارس صبري بادنجي بالمركز الأول لشوط

الخيول الصغيرة ارتفاع 115- 120 سم، وأحرز الفارس عماد غريب المركز الثالث لشوط ارتفاع 105 سم.

محمد الرحيل

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