عبر تقنيات متعددة عمادها الفحم الأبيض… دلع زهر الدين موهبة شابة بالرسم من السويداء

السويداء-سانا

عبر تقنيات متعددة عمادها الفحم الأبيض تقدم الشابة “دلع زهر الدين” من بلدة شقا بريف السويداء أعمالها الفنية، بما يعكس ذوقها الفني وإحساسها المرهف وإمكانياتها وطاقاتها الكامنة كإحدى المواهب الفنية الواعدة.

دلع 20 عاماً الطالبة في كلية الحقوق بجامعة دمشق بدأت بالرسم كما ذكرت خلال حديثها لـ سانا الشبابية بعمر ست سنوات حيث عملت على تطوير موهبتها الفطرية تباعا بالاعتماد على ذاتها وعبر البحث والمتابعة وصولا لمشاركتها خلال الفترة الماضية بأحد المعارض التي أقامتها الغرفة الفتية الدولية.

وتستخدم دلع لإنجاز رسوماتها قلم الرصاص والحبر الأسود والأزرق والألوان الخشبية والمائية والفحم الأسود والأبيض، مع تركيزها على الفحم الأبيض بخلفية سوداء لكون من يعمل في هذه التقنية هم قلة حسبما أوضحت.

وبينت دلع أن كل لوحة لديها تحمل جمالية ووقعا خاصا وتحاول مزج الألوان ضمنها بطريقة تخدم الفكرة مع تركيزها على أسلوب واقعي وتناولها شخصيات ووجوها إنسانية، إضافة للحيوانات مع إبراز تفاصيل مهمة ودقيقة فيها.

ووفقاً لدلع التي تحظى بدعم وتشجيع أهلها ووسطها المحيط فإن شغف الرسم لا يزال يلازمها منذ طفولتها دون توقف، وهي تفرغ من خلاله طاقتها ويشكل وسيلة لها للتعبير عن ذاتها، كما يعطيها شعورا بالراحة النفسية وتعبر من خلاله عن أفكارها برسومات تختارها من مشاهد حية أمام ناظرها أو من مخيلتها.

وتسعى دلع للتحضير خلال الفترة القادمة لإقامة معرض فردي في المركز الثقافي في بلدتها، مع طموحاتها مستقبلا لعمل شيء خاص بها وترك بصمة خاصة بتقنية الفحم الأبيض، والمشاركة بمعارض متنوعة داخل سورية وخارجها.

وحسب الفنان التشكيلي عماد النداف فإن دلع تتميز بموهبة كبيرة وبمقدرتها على نقل الواقع بمختلف تقنيات الرسم والتصوير وإجادة رسم البورتريه، مؤكدا أهمية الاستمرار في صقل موهبتها ليكون لها مستقبل فني واعد.

عمر الطويل

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