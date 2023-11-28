محاصيل الحبوب الروسية تسجل رقماً قياسياً جديداً

موسكو-سانا

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن محاصيل الحبوب الروسية سجلت رقماً قياسياً جديداً خلال العام الجاري.

ونقل موقع “آر تي” عن باتروشيف قوله في اجتماع حكومي اليوم: “حصدت روسيا العام الجاري 1.6 مليون طن من الحنطة السوداء، مقارنةً بـ 1.2 مليون طن العام الماضي”، مشيراً إلى أن نتيجة العام الجاري تعد واحدةً من أعلى النتائج في تاريخ البلاد.

وتعد الحنطة السوداء أو كما تسمى في روسيا “غريتشكا” من البقوليات الأساسية في البلاد، ويعتمد الشعب الروسي عليها كاعتماد شعوب أخرى على الرز والبرغل في وجباتهم.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإنجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال: إن روسيا تحولت من مستورد لبعض المزروعات إلى مصدر للمنتجات الزراعية، وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

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