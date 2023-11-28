الخامنئي يؤكد ضرورة جعل البحرية الإيرانية قوة استراتيجية شاملة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي ضرورة تحسين القدرات والاستعدادات القتالية للقوات البحرية عبر زيادة المعسكرات وإيجاد تقنيات جديدة تجعلها قوة استراتيجية شاملة.

وقال الخامنئي خلال لقائه اليوم مع مجموعة من كبار القادة والمسؤولين في القوات البحرية الإيرانية بمناسبة (يوم البحرية): إن تحسين هذه القدرات يساعد في تنفيذ السياسات الاقتصادية البحرية التي تخدم مصالح البلاد على أكمل وجه، مشيراً إلى أهمية اكتشاف قدرات بحرية جديدة بهدف زيادة اقتدار البلاد وخلق الحيوية والأمل في المجتمع الإيراني.

ونوه الخامنئي بإنجازات القوة البحرية وقال: إن “قواتنا البحرية تبني المدمرات على شواطئ بحر قزوين وتنطلق من هناك لتدور حول العالم بأسره بكل قوة وثبات”.

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