مقتل عدد من الجنود والإرهابيين في هجوم شمال بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن هجوما إرهابيا استهدف ثكنة عسكرية شمال البلاد، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود والمهاجمين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصادر قولها اليوم: إن “ثكنة دجيبو في منطقة الساحل تعرضت لهجوم إرهابي كبير نفذته مجموعات مسلحة، ما أدى إلى مقتل بعض الجنود”، مشيرة إلى أن الجيش ألحق بدوره بالإرهابيين خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر أن الإرهابيين وصلوا بأعداد كبيرة على دراجات نارية وشاحنات ونفذوا أيضاً عمليات إطلاق نار بأسلحة ثقيلة، استهدف بعضها “الإسناد الجوي” للجيش، فيما لم يتم الكشف عن عدد القتلى في صفوف الطرفين حتى الآن.

وتشهد بوركينا فاسو مثلها مثل مالي والنيجر المجاورتين منذ العام 2015 موجة من أعمال العنف والهجمات الإرهابية التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي (القاعدة وداعش) الإرهابيين.

وبحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات أوقعت الهجمات أكثر من 17 ألف مدني وعسكري، قضى أكثر من ستة آلاف شخص منهم منذ مطلع العام الجاري، فيما نزح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.

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