وزير الزراعة الروسي: العام الجاري سيشهد زيادة الصادرات الزراعية

موسكو-سانا

توقع وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن تصل قيمة صادرات المجمع الصناعي الزراعي الروسي في العام 2022 إلى نحو 40 مليار دولار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزير الروسي قوله للصحفيين اليوم بمناسبة يوم الحقل “نتوقع أن يصل حجم عمليات التسليم إلى الخارج إلى نحو 40 مليار دولار وأن تشهد روسيا زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريباً فيما يتعلق بالصادرات الزراعية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن بلاده لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم رغم أنها كانت حتى وقت قريب تشتريه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency\