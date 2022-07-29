ارتفاع سعر برميل النفط لأعلى مستوى منذ مطلع تموز الجاري

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم بأكثر من 3 بالمئة إلى فوق مستوى 110 دولارات للمرة الأولى منذ الخامس من تموز الجاري.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 3.69 بالمئة إلى 99.98 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 2.82 بالمئة إلى 110.16 دولارات للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تراجع معروض الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يدرس الاجتماع المقبل لتكتل “أوبك بلس” في الثالث من شهر آب القادم الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر أيلول ما يشكل أمراً مخيباً لمساعي الولايات المتحدة.

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