قصائد وطنية وقومية في مهرجان فرات الهوى الثالث بدار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة الأنشطة بدار الأسد للثقافة باللاذقية مساء اليوم فعاليات مهرجان فرات الهوى بدورته الثالثة والتي حملت اسم الشاعر الفراتي الراحل هشام سفان تكريما لمسيرته الإبداعية.

المهرجان الذي شكل منذ انطلاقته في دمشق شهر تموز الماضي مشروعاً أدبياً يهدف للتعريف بالنتاج الأدبي الفراتي وإيصاله إلى المحافظات، وقد حفل بمشاركة عدد من شعراء الفرات الذين قدموا قصائد وجدانية ووطنية وقومية.

منظم ومقدم المهرجان الشاعر مزاحم الكبع الذي قدم مجموعة من القصائد الوطنية إضافة إلى عدد من القصائد الفراتية بين في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من مهرجان فرات الهوى هو التعريف بالشعراء الفراتيين وإقامة جسور التواصل مع الشعراء والأدباء في المحافظات كافة، مشيراً إلى أن هذه الدورة حملت اسم الشاعر الراحل هشام سفان الذي كان حاضراً في انطلاقة المهرجان بدمشق رغم مرضه الشديد وقد اطلق اسمه على دورتنا هذه وفاء له واحتفاء بنتاجه الشعري ومسيرته الإبداعية.

ورأى الدكتور الباحث عدنان عويد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في دير الزور أن أهمية المهرجان تنبع من الاحتفاء بالشاعر سفان الذي أجاد الشعر وخاصة الشعر الغنائي وكان له دوره ومكانته لدى أبناء محافظة دير الزور بشكل خاص وأبناء الفرات بشكل عام واليوم يحتفى به في اللاذقية، وهذا يجسد اللحمة الوطنية التي لايمكن لأحد أن يفصل عراها.

الشاعر حمدو عيسى من محافظة الرقة والذي قدم عدداً من القصائد الوطنية والاجتماعية والقومية اعتبر أن المهرجان يعكس صورة المثقف العربي الذي يقاتل بكلمته ويقاوم كل ما يستهدف تدمير لغته ومجتمعه ويبرز صمود وإرادة الشعب السوري في وجه الحرب الكونية التي تعرضت لها بلده.

الشاعرة منال العلي التي قدمت قصائد اجتماعية ووطنية أشارت إلى أن المهرجان يقام لأول مرة باللاذقية ويعرف بأدباء وشعراء الفرات الذين يقدمون صورة جميلة للفرات وأهله وأدبه.

وثمن مجد صارم مدير ثقافة اللاذقية أهمية المهرجان الذي يشكل فرصة لجمهور اللاذقية للتعرف على الشعر والأدب الفراتي الذي حافظ على إبداعه وألقه رغم كل الإرهاب الذي تعرضت له هذه المحافظات.

فاطمة ناصر

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